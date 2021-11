RETSEPTID | Külma novembriõhtu joogid, mis soojendavad üles su külmunud sõrmed ja varbad

Kui õues sajab vihma ja lörtsi, on pime ja kole ja tahaks üldse kuhugi mujale ära põgeneda, siis ainus, mis aitab, on tassike teed. Leia siit loost inspiratsiooni mõnusate jookide valmistamiseks, mis soojendavad külmunud sõrmi ja teevad meeltele pai! Kindlasti pea meeles, et sooja jooki tuleb juua soojana, mitte kuumana, et temast ka päriselt kasu oleks.

Ajakiri Oma Maitse