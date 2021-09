Whisper Sister tuleb sulle külla!

“Kui tuleme peole või sünnipäevale kokteile pakkuma. siis teeme tellijale ikka täiesti uue kokteilimenüü, mis sobiks üritusega, mis sobiks peo kiiruse ja inimeste soovidega. Samal ajal võime me muidugi pakkuda ka ainult oma baari signatuurkokteile. Kõik sõltub klientide soovist,' räägib Markin. Kuna kogemusi on baaripidajatel ja seal tööttavatel baarmenidel palju, siis saadakse hakkama ka kõige kummalisemate soovidega.

Selleks, et jõuda oma kokteilimenüü ja juttudega veelgi suurema hulga inimeste teadvusse ning leida baarile uusi andunud fänne, on Markin koos oma partnerite ja kolleegidega juba mõnda aega pakkunud oma kokteililoomet ka väljaspool oma turvalist “kodubaari”. Nimelt võtavad Whisper Sisteri kokteilimeistrid kogu oma tarkuse,'vahendid, napsid ja klaasid ning tulevad inimestele koju, kontorisse, suuremale peole, pulma, juubelile. lkka selleks, et head maitsed - kokleilimaitsed - leviksid.

Whisper Sister’i külalislahkus, personaalne lähenemine ja meisterlikud koteilid pole jäänud märkamata ka rahvusvahelisel tasandil. Hiljuti kanti Whisper Sister World’s 50 Best Discovery nimekirja. Tegemist on briti algatusega, mis koondab iga-aastaselt uuendatavasse nimekirja maailma parimaid baare ja restorane. Nimekirjade koostamisel arvestatakse nii innovatsioonilisust kui ka traditsiooni, teenindust ja muidugi ka kvaliteeti. Viimase kümnendi jooksul on sellest kujunenud üks hinnatuimaid tunnustusi, mida restoran või baar võib saada.

“Meil on väga palju püsikülalisi, kes on aastaid meie juures käinud, samuti tuleb aha juurde neid, kes astuvad esimest korda meile sisse ja armuvad. Baaris on võimalik iga inimesega personaalselt tegeleda, leida koos temale sobiv jook ja rääkida, kuidlas mõni kokteil on maailma tekkinud. See on selle töö kõige põnevam osa. kui saad inimestele anda mõne uue kogemuse, uue emotsiooni. Siis tunned päeva lõpus, et oled millegi heaga hakkama saanud,' mainib Markin.

Markin küll ütleb, et tema jagab kokteilimaailma laias laastus kaheks: Euroopa ja Ameerika koolkonnaks, kus esimene on rohkem show’le keskendunud ning joogid on pigem osa spektaaklist. ,,Meie oleme aga pigem Ameerika koolkonna inimesed, me keskendume vaid joogi sisule, selle maitsetele, aroomile, ülesehitusele, serveerimiseks vajalikule klaasile ja nii edasi. Me töötame ühte kokteili, mis menüüsse läheb, välja päevi,vahel nädalaid ja kuid. Seda selleks, et jook oleks igas elemendis paigas, perfektne," mainib Markin.

Degustatsioonid, pairing’ud, meistriklassid

Variant on kutsuda Whisper Sister lihtsalt baarina üritusele või peole, konverentsile või juubelile. Nagu Markin ütleb, lähevad nad kohale, kui inimesi on oodata mõniteist või mõni tuhat. Kuid alati on võimalik peokülaliste kogemus ajada veel kordades põnevamaks, pakkudes külalistele lisaks headele kokteilidele ka võimalust midagi uut kogeda, midagi uut õppida. Nii näiteks pakub baar võimalusi korraldada erinevaid degusteerimisi, kus vaadatakse läibi mõne konkreetse alkoholi areng, mõne tootja portfell või kokteili ajalugu. Veel pakutakse võimalust tellida oma õhtusöögile veinide asemele kokteilipaaritus: nii saab näidata. kuidas sobivad segatud joogid väga erinevate toitudega.

“Kui on soov ise kokteile kokku segada või šeikida, siis pakume ka masterclass'e väga erineval tasemel ja kujul. Väga tore on ju õppida selgeks, kuidas teha õigesti oma lemmikkokteili, kuidas õigesti šeikerit kasutada, ja natukene nuusutada baarmenide igapäevaelu," räägib Markin.

Whisper Sisteri baaris istudes saab selgeks, et head pidu osatakse korraldada. Nüüd on võimalik see pidu enda juurde kutsuda!

Miks just Whisper Sister? 1920. aastate keeluaja New Yorgis ja muudes Ühendriikide suurlinnades hakkasid restoranide keldritesse ning tagaruumidesse tekkima salabaarid, mida tunti nimega speakeasy. Need olid kohad, kus olukorrast hoolimata serveeriti alkoholi, baari sissepääsemiseks oli vaja aga teada salasõna või olla baarmenile tuttv.



Whisper sister’iks nimetati aga tolle aja vapraid naisi, kes olid janu leevendamiseks mõne sellise salabaari avanud. Olgugi et praegusel ajal ei ole Whisper Sisteri baaril Tallinnas vaja ennast peita ega kokteilide serveerimist varjata, on baari väljanägemises ja õhustikus säilitatud toonaste aegade müstikat ja hõngu.