Ettevaatust! Kodust teraviljatoodete varu võivad ähvardada kahjurputukad!

"Putukamunadega saastumist ei saagi kindlaks teha, isegi mitte Veterinaar- ja Toiduamet. Ladu ja eriti pakendamisruumid tuleb hoida võimalikult puhtana, kuid putukad on leidlikud ja nad kasutavad ära iga võimaluse. Näiteks on kusagil ruumi nurgas ämblikuvõrk, kuhu on kogunenud jahutolmu ja juba see ongi röövikule piisav elupaik," ütleb Tartu Ülikooli zooloogiaosakonnas töötav entomoloog Mati Martin.