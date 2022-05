RETSEPTID | Kevadine spragel on tõeline delikatess, kuid spargli puhastamiseks ja keetmiseks on omad nipid

Sparglite värskuse kontroll

Tipud peavad olema värsked ja tihked, mitte närtsinud, nii et need painduma annavad. Varred tekitavad murdudes mõnusat naksakat häält, need on samuti tihked ja läikivad. Külmikus seisavad sparglid värskena kaks-kolm päeva, võid need ka niiske majapidamispaberi sisse mähkida ja siis õhukindlasse karpi pakkida, et delikatessi krõmpsuvat konsistentsi hoida.