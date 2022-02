NB! Oluline kohustus! Ilmselt ohkad sa eespool kirjutatut nähes ja mõtled, mida see toitumisnõustaja nüüd tahab. Nagu sellest oleks vähe, et toitumine peab olema tasakaalustatud ja kaloraaž paigas ning et lisaks tuleb vaadata, et kiudaineid oleks piisavalt ja menüü sisaldaks mineraalaineid ja vitamiine – ja nüüd siis veel üks lisakohustus?! Jah, palun hoolitse ka oma keha pH eest!

Alljärgnevast loost saad teada, millised on happelised ja aluselised toidud ning mida saab ise ära teha, et oma keha aluselisemaks muuta. Lisaks on loetletud märgid, kuidas aru saada, et keha pH võib paigast ära olla.