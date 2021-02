Kes meist ei siseneks õhtul nõutult poodi, teadamata veel, mida ometi süüa teha. See toit peaks olema selline, mis kõigile maitseb, annab hea täiskõhutunde ja valmiks lihtsatest asjadest. Kartulipüreevorm ehk karjuse pirukas on veidral kombel Eesti pubides üks enimtellitud roogadest. Kodudes teeme me seda ka, kui kartulipüreed juhutb üle jääma, ja kui fantaasial pisut lennata lasta, küpsetad ahjus mahlaseid maitsekombintsioone lisaks hakklihale ja kartulipüreele ka muudest täiesti tavalistest asjadest.