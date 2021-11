See oli abikaasa Paul, kes tutvustas Juliale kõrgklassi toidukultuuri mitmekihilist maailma. Julia on armastanud intervjuudes meenutada oma esimest tõelist kulinaarset kogemust, mis sündis Põhja-Prantsusmaal Roueni linnas, kus ta sõi austreid ja sole meunière’i. See on klassikaline Prantsuse roog paneeritud ja võikastmes praetud merikeelest. Roog lummas teda jäägitult!