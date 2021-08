RETSEPT | Martsipanine toorjuustu-ploomikook

Hea toorjuustukook on justkui muinasutt maitsemeeltele! Üks magustoitude kuldreeglitest on martsipani kasutamine - ei ole vist kooki ega muud maiust, mida see veelgi hõrgumaks ja maitsvamaks ei muudaks! Ploomid annavad koogile imelise mahlakuse ja hapukust.