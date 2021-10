Toitumisnõustaja selgitab: kas tass piima toob hea ööune? Aga piim meega? Miks osad hoopis kohvi joomisest uniseks jäävad?

Mõni joob õhtul hilja kohvi ja tema ööuni on ikka hea. Mõni tahab kindla peale minna ega joo kohvi pärast kella kuut õhtul. Lapsepõlvest mäletame uskumust, et tass sooja piima meega on õige unejook. Toitumisterapeut Teele Teder selgitab, mis on “unejookide” taga ja kuidas need toimivad.

Teele Teder, toitumisnõustaja