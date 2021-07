Värske kartuli müügilejõudmise aeg on iga korraga aina varasem. Niipea, kui me näeme müügil neid väärtuslikke mugulaid, tekib tahtmine talvekartul hoobilt sinnapaika jätta ja just värskest kraamist midagi proovida, sest meie jaoks pole inspireerivamat maitset kui värske kartuli oma.