RETSEPT | Biskviitkattega rabarberikook — kõigi rabarberikookide ema

Biskviitkattega rabarberikook oli ENSV-s kõikide rabarberikookide ema. Seda kooki pakuti kodus, tööl, puhkehetkel, sööklas, kohvikus, koolis, pioneerilaagris, lasteaias — lühidalt igal pool, kus süüa pakuti. Samas on seesama kook jäänud ajatuks klassikuks ning vahel tekib senini ületamatu isu just selle vana kooli rabarberikoogi järele. Mingi igavikuline võlu selles koosluses on ja sellest ei saa üle ega ümber ning kui esimesed rabarberid juba turul-poes müügil, tuleb mõttesse just SEE kook.