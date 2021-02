VÖÖÜMBERMÕÕT LIIGA SUUR? Lisa oma menüüsse need toidud ja saadki kõhupekist lahti

6. Täisteratooted sisaldavad süsivesikuid, mis aitavad püsida saledana. Neis on palju toitvaid kiudaineid, mis soodustavad seedimist ja suurendavad täiskõhutunnet. Ühes uuringus tehti kindlaks, et naistel, kes tarbivad regulaarselt täisteratooteid, on 49% väiksem risk elu jooksul kaalus juurde võtta. Täisteratooted reguleerivad ka veresuhkru ja insuliinitaset paremini kui rafineeritud tooted. Alusta hommikut täisterakaerahelbepudruga, vali vahepalaks näiteks mais (ka see on täisteratoode!) ja vali valge riisi asemel kinoa või pruun täisterariis.

5. Papaia on mõnusa maitsega A-, C- ja E-vitamiini rikas troopiline vili, mis sisaldab muu hulgas ka papaiini. See ensüüm aitab lõhustada raskesti seeditavat toitu ning seeläbi hoida ära põletikulisi protsesse ning punnis kõhtu. Papaiat söö toorelt, salatites, smuutides ning hea on proovida seda ka grillida.

4. Tilli on aegade algusest peale kasutatud, et ergutada seedimist, võidelda kõhuvalude ja -gaaside vastu. Tilli kasutusala on äärmiselt lai, seda saab süüa toorelt ja küpsetatult. Ka tilliseemnetel on mitmeid kasulikke omadusi. Kui ees on ootamas mõni pidu, siis joo enne seda tilliseemneteed, see mõjub kõhule hästi.

3. Banaanid on parimad vahepalad siis, kui nälg kallale tuleb. Nad sisaldavad palju kaaliumi ja tärklist. Viimane seedib aeglaselt, mis omakorda tähendab, et su kõht püsib kauem täis. Lisaks sellele aitab tärklis organismil lülituda ka rasvapõletusrežiimile ning ergutada seeläbi ainevahetust. Banaan ei lase kere keskosal n-ö paisuda, sest ta hoiab organismis vajalikku vedelikutaset, reguleerides seeläbi ka organismi soolasisaldust.

2. Läätsed ja teised sellised kaunviljad nagu kikerherned ja oad on teada-tuntud supertoit. Nad sisaldavad palju valku ja kiudaineid, mis soodustavad seedimist ning tekitavad kiiresti täiskõhutunde. Läätsed sisaldavad ka palju rauda — uuringud on näidanud, et kui organism vaevleb rauapuuduses, siis jääb seedimine kiiresti soiku. Läätsedest saab valmistada suppe ja köögiviljatoitusid ning kasutada neid näiteks riisi asemel mitmesugustes roogades.

7. Tšillipipar nagu ka teised tulised piprad aitavad tervislikule toitumisele palju kaasa. 2011. aastal tehtud uuringus leiti, et tšillis sisalduv kapsaitsiin (aine, mis annab piprale teravuse) hoiab ära rasvumist. Uurijad avastasid, et tšillis söömine vähendab rasvaste, soolaste ja ebatervislike toitude järele isutamist ning aitab üldisemaltki liigse söömise vastu. Et saada tšilli rasvapõletamise omadustest maksimaalset kasu, lisa seda näiteks ompletile, suppidesse, salatitesse ja kui kannatad, siis löö temasse hambad lihtsalt sisse.

8. Sparglis on palju antioksüdante ja teadaolevalt toimib see köögivili ka afrodisiaakumina. Kuid temas on ka palju kiudaineid, mis hoiavad kõhu kauem täis ning hoolitsevad sedasi su saleda figuuri eest. Selle kevadise köögivilja näol on tegemist loodusliku diureetikumina, mis aitab vabaneda organismi kogunenud liigsest veest ja jääkainetest. Spargel on ka looduslik prebiootikum, mis toetab organismis kasulike bakterite tööd.

9. Jogurt on soolestikule väga kasulik, sisaldades aineid, mis hoolitsevad soolestiku mikrofloora ja heade bakterite eest. Jogurti söömine hoiab kõhu kauem täis — ühes portsus jogurtis on 17 grammi valku, mis on kolm korda rohkem kui ühes munas. Lisa jogurtit smuutidesse, tee sellega oma lemmikdippe või tee sellest marjadele ja puuviljadele mõnus kaste.

10. Ingver on külmetushaiguste ja kõhuvaevuste imerohi. Ingver toimib aga ka väga tõhusalt salenemise toetajana, sest temas sisalduvad ühendid aitavad seedetraktis toidul paremini seedida. Ühes uuringus leiti ka, et need, kes joovad ingveriteed vm ingverijooke pärast söögikorda, tunnevad pärast seda suuremat täiskõhutunnet, mis omakorda aitab kaasa kaaluprobleemide ohjamisele. Ingveritee jaoks riivi värsket ingverit ja kalla sellele kuum vesi peale.

