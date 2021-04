PRAKTILINE JUHIS, kuidas koguda kasemahla

Puu hakkab andma head mahla, kui ööpäeva keskmine temperatuur on umbes 5 kraadi. Mahla võib võtta vähemalt 20 cm läbimõõduga ja vähemalt 15-aastasest puust. Pea alati meeles, et vanemad ja jämedamad kased annavad magusamat mahla ja neist saab seda ka rohkem. Samas on mahlarikkamad vesistes tingimustes kasvavad kased, kuid nende mahl on ka lahjem.