Rõõmsat küüslaugupäeva! Kas küüslauku hakkida või purustada? Kuidas teda küpsetada? Mida teha musta küüslauguga?

Küüslaugu praadimine. Küüslauku kuumtöödeldes jälgi, et küüslauk pannil või potipõhjal liiga kiiresti pruunistuma ei hakkaks. Nii muutub küüslauk samuti kibedaks. Seepärast alanda küüslauku pannile lisades kuumust, et küpsemine käiks rahulikult. Kui retseptis on ette nähtud nii sibul kui ka küüslauk, lisa esmalt sibul, mis vajab pikemat hautamist, ja siis läheb pannile küüslauk, millele piisab 30–60-sekundilisest kuumtöötlemisest. Selliseid häid soovitusi ja nippe leiad siit loost veel palju!