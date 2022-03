Kakao, šokolaad ja tooršokolaad ning kuus tervislikku, aga samas luksuslikku kooki, mis tõstavad sel lumisel kevadel tuju ikkagi taevasse

Tõeliselt hurmav kakaotort - seda kooki on võimatu sõnadesse panna, sest kui esimese ampsu võtad, siis ainult mõmised mõnust. Mmm ...

Luksuslikku ja tervislikku vegan-tiramisut võib nimetada jäätise­tordiks. Nii õige tiramisu maitsega, aga ilma küpsisteta ja küpsetamata. See lausa sulab suus!

Kakao-banaanikeeks kakaonibsidega on nii pehme, nii mõnusate krõmpsuvate tükikestega! Klaas head teed kõrvale ja tõeline nauding võib alata!

Kakaovaht avokaado ja ­lavendliga - kui selle magustoidu peolauale tõstad, on imestamist palju. Suures osas koosneb kreemine maius kasulikke rasvhappeid täis avokaadost. Ja see lavendel! See teeb asja veel paremaks!

Toorakakaost batoonid apelsiniga on lihtne valmistada ja lihtne võtta, kui kõht äkitselt tühjaks läheb. ­Vitamiine ja mineraale pungil batoonid on ideaalsed vahepalad nii suurtele kui ka väikestele.

Jahuvaba šokolaadikook - nagu oleks brownie, aga ei ole ka. Kui kodust on jahu otsas, siis selle koogi puhul ei pea küll muretsema, sest ilma jahuta saab ka jalustrabavalt hea koogi küpsetada!