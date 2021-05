Mis on maitsepärm ja kuidas see tervisele kasulik on?

Näiteks võid seda soola asemel raputada popkornile, leiva või saia peale või segada risotosse parmesani juustu asemel. Kui oled taimetoitlane, saad maitsepärmist valmistada näiteks kastme, mis meenutab maitselt juustukastet. Maitsepärmi on ka vegan-makaronide ja juusturoogade komponent. Seda võid lisada kreemistesse suppidesse või munapudrule. Oluline on aga mitte kuumutada maitsepärmi liialt kõrgel temperatuuril, sest siis kaotab see oma kasulikud omadused.

Kuigi maitsepärmil on mitmeid kasulikke omadusi, siis ei soovitata tarbida seda inimestel, kellel on pärmitundlikkus, soolepõletik, glaukoom, hüptertoonia või kellel on soodumus podagrale.

Maitsepärm on äärmiselt kasulik, sest selles on palju proteiini, vähe rasva ja see on pungil toitainetest. Näiteks on maitsepärmis palju B12-vitamini, mis on hea immuunsüsteemile. Seda saab lisada erinevatele toitudele ja valikuvariante on palju. Igal juhul väärt proovimist.