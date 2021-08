Mõnus nostalgiaretsept: vana kooli guljašš

Guljašš on mõnus vana-koolikas ja kindlasti on paljudel oma mälestus kas siis vanaema köögist või ka koolisööklast, kus aeg-ajalt ikka guljašši pakuti. Algselt on guljašš pärit küll Ungarist ja on pigem tihke supi või hautise nimetus, kuid nõuka ajal teisenes see kastmeks, mida serveeriti tavaliselt koos kartuli või kartulipudruga.