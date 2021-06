Pisut põnevam maius: maasikamagustoit apelsinilikööri ja vahukoorega

See on legendaarne retromagustoit, mille autor on kuulus kokk Escoffier. Dessert oli aastaid Londoni Carltoni hotelli menüüs. Tasub kindlasti katsetamist, kusjuures seda desserti saab varieerida ka eri likööre kasutades. Kasvõi meie oma Vana Tallinn sobib sellisel moel kasutamiseks väga hästi.