Head kaneeelisaiapäeva! Tähistame tervislikult: speltajahust kaneelirullid toorjuustuglasuuriga

Speltajahust kaneelirullid on maalähedane, maitsev ja tervislik alternatiiv tavapärastele pärmitainast kaneelirullidele. Valmivad need üsna lihtsa vaevaga, sest kergitajaks on siin küpsetuspulber ja maitseüllatajaks kookosrasv. Viimistle kaneelirulle küllusliku toorjuustuglasuuriga.