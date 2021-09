Suppide najal tugevaks ja terveks! 6 sügisemeelset suppi nii köögiviljade, liha kui kalaga

Kui juurikate ahjus küpsetamine on käe sees, siis suppi pole üldse keerulisem teha. ­Lisaks kurdavad supisööjad seedimisvaevuste üle mitmeid kordi harvemini. Miks nii? Otse põllult patta filosoofia kehtib varasügisel kõige enam. Mida lühem on köögiviljade säilitamiseks kulunud aeg, seda rohkem on viljades toitaineid.