Rõõmsat rahvusvahelist kokteilipäeva! Mida täna sõbrannadega juua? Otse loomulikult margaritasid!

Kui mäletate menuseriaali "Meeleheitel koduperenaised", siis meenub kohe kindlasti see, et naised jõid tähtsate juttude juurde margaritasid. Susan, kes suuremat sorti köögisõber ei olnud, teadis, et maailma parim snäkk ja eelroog on just margarita . Selle koostisained olid tema kodus alati olemas, sest mine tea, millal on kellelgi jälle asja tema juurde ja tähtsad jutud ju kella ei küsi.