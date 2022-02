Suri Eesti kokasaadete raudleedi Lilian Kosenkranius: naine, kes oskas teha ei millestki midagi

Kui 500. saade eetrisse paiskus, soovis Lilian saatetegemisest loobuda. Naine oli veendunud, et 500 saadet on rohkem kui küll ja rahval on kindlasti temast juba villand. Ent telemaja postkast oli kirjadest pungil ning see motiveeris Liliani teleekraanil jätkama. Kokku vändati 700 saadet ning siis otsustas Lilian tribüünilt maha astuda. Naine tegi teleekraaniga lõpparve 90-ndatel.

Oma loomult meenutatakse Liliani tol ajal soe ja lihtsa inimesena ning paraja seltskonnahingena. Teda võlus kirjandus ja raamatud ning ta oli suur muusikasõber – ta külastas sageli mitmeid kontserte. Tänaval tahtsid inimesed talle ligi astuda ja temaga juttu teha, aga mitte selleks, et küsida autogrammi, vaid ikka selleks, et naine jagaks oma nippe.

Lilian ise oli pärast teleekraanilt lahkumist üsna kidakeelne ja keeldumises oli ta väga järjekindel. Naine elas nii Tallinnas kui ka Pärnus. Kui Maire Aunastel õnnestus 2012. aastal Pärnu kirbuturul Lilian kinni püüda, sõnas naine, et on omal ajal nii palju teleekraanil olnud, et püüab avalikkuse eest kõrvale hoida: „Kuule, ma olen ju tüüdanud inimesi! Issand jumal, seitsesada saadet...!” hüüatas Kosenkranius. Ent samas lisas naine, et söögitegemist pole ta nurka visanud ja kõik sõbrad on rahul. Rõõmu leidis ta raamatutest ja muusikast. Ning loomulikult päikesest.