Suu haiseb? Halva hingeõhu põhjused ja seitse moodust probleemi lahendamiseks

Vett juues aitad sa kaasa antibakteriaalse sülje tekkimisele. Kuna sülg on täis hapnikku, on pahalastel palju raskem ellu jääda, kuna nad vajavad vohamiseks hapnikuvaest keskkonda. Samuti sisaldab sülg ensüüme, mis aitavad stimuleerida baktereid neutraliseerivate antikehade tootmist.

2. Lisa menüüsse tsinki

Halitoosi ehk halva hingeõhu levinud põhjuseks on tsingi puudus. Tsingil on antimikroobne toime ning see aitab kaasa patogeensete bakterite kahjutuks tegemisele. Kasuta hea imendumisega toidulisandit või söö rohkelt tsinki sisaldavaid toite nagu kõrvitsaseemned, kakao, mereannid jne. Tsingi puudus on seotud viletsa paranemise, madala immuunsuse ja põletikega. Halitoosi korral on tsingi toidulisandi kasutamine igati õigustatud.