Viis lihtsat ja igapäevast moodust, kuidas kaalust alla võtta

Tegelikult me sööme ja tarbime rohkem kaloreid, kui me teeme seda näiteks teleka, arvuti või muude asjatoimetuste juures. See on lihtne viis end märkamatult üle süüa. Pealegi, kui sa vaatad tihti telekat, põletad sa minimaalselt kaloreid, isegi magades põleb rohem kaloreid! Nii et teinekord hüppa õhtuse telekaseansi asemel kohe voodisse!