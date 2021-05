RETSEPTID | Mida süüa hommikuks, kui jaksu on vähe ja väsimus kimbutab?

Käsil on juba kolmas tass kohvi ja ikka tunnen, et ma ei jõua, ei viitsi ja ei taha midagi teha. Arutlen endamisi, kas peaks ühe tassi veel tegema? Sest ma olen väsinud, kuigi kell on alles pool 2 päeval. Järgmine tass musta kohvi, kohtumine, amps šokolaadi, koosolek, järgmisest kioskist suvaline võileib ja kell 6 koju jõudes kukkusin diivanisse.