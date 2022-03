RETSEPT | Tänasel tuhkapäeval küpseta vana head odrajahukaraskit

Karask on paljude rahvaste rahvustoit, seal hulgas ka eestlaste oma. Põhja-Eesti keskmurdes on seda kutsutud ka kohmakaks. Karaskit peetakse kiirleivaks, tehakse seda valdavalt keefiri, hapu- või kohupiima baasil ja odra- või jämedama jahvatusega nisujahust. Karaskil on mitmeid retsepte — siinne on väikse lisandiga, porgandiga, mis lisab oma meki ja mahlasuse. Pole täpselt teada, kust sõna "karask" meile tulnud on. Arvatakse kaht võimalust, et sõna on rännanud meie keelde läti keelest — karaša on sealseis murretes sepik. Ja teistpidi (see tundub vist eestlastele rohkem sobivat) arvatakse, et hoopis läti keel on selle meilt saanud. Mine võta kinni! Kindel on aga see, et karaskit on eestlased tuhkapäeval alati söönud.