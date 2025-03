RÄÄGI KAASA | Pea pooled Eesti inimesed ostavad toidupoest allahindluskleebistega tooteid. Milliseid allahinnatuid toiduaineid sina ostad?

42% Eesti tarbijatest pole viimase aasta jooksul alla hinnatud aegumistähtajale lähenevate toodete ostuharjumusi muutnud, 4% on hakanud neid ostma harvemini, kuid koguni 45% teeb seda sagedamini kui aasta eest. Ka teistes Balti riikides on selliste toodete ostusagedus tõusnud, kuid Eesti on siin esirinnas - Leedus on hakanud sagedamini ostma 27% ja Lätis 29% tarbijatest.