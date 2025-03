RETSEPTID | Rahvusvahelise Pii päeva tähistamiseks küpseta täna üks tõeliselt maitsev pirukas!

Kuupäev 14.03 ehk ameerikapäraselt 3/14 valiti seetõttu, et see vastab pii ligikaudsele väärtusele 3,14. ​Esimest korda tähistati Pii päeva 1988. aastal San Francisco Exploratoriumi muuseumis ning alates 2009. aastast on Pii päev ametlikult tunnustatud ja seda tähistatakse rahvusvaheliselt. Idee autor oli füüsik Larry Shaw. Tema juhtis tähelepanu asjaolule, et kuupäevade kirjutamisel ameerika süsteemis langeb 14. märts ja kellaaeg 1:59:26 kokku pii esimeste numbritega: 3,1415926…