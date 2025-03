Coopi tooted Prismas: kvaliteet ja lai valik hea hinnaga

Coopi kaubamärgi populaarsus on märkimisväärselt kasvanud – võrreldes eelmise aastaga on Coopi toodete müük pea kolmekordne. Mitmed Coopi tooted on sisuliselt samad, mis varem kaubamärgi Rainbow all müügil olid, kuid valikusse on lisandunud ka uusi ja täiustatud retseptiga tooteid, nagu proteiini joogijogurtid, prosciutto crudo tortelliinid ja kõvad juustud, näiteks Parmiggiano Reggiano ning Grana padano.

Uued ja põnevad tooted

Põhjamaade kvaliteet ja kohaliku toodangu tugi

Prismas müüdavad Coopi tooted hangitakse läbi Coop Tradingu, mille omanikud on Coop Taani, Coop Norra, Coop Rootsi ja SOK, mis on Prisma Peremarketi emaettevõte. Coopi tooted on küll hangitud koostöös teiste Põhjamaade jaekaubanduskettidega, kuid kodumaine toodang on jätkuvalt oluline osa Prisma sortimendist. Nii nagu varem Rainbow’ puhul, on ka Coopi sarjas mitmeid Eestis valmistatud tooteid.

Coopi brändi edukas turuletulek on pälvinud Soomes ka tunnustust – tugev turunduskampaania on muutnud Coopi tootesarja laiemalt tuntuks ja müüginumbrid on kasvanud. Coop on tänaseks S-Grupi tuntuim omamärgitoode, pakkudes tarbijatele kvaliteetseid ja soodsaid alternatiive nii igapäevaseks toiduvalmistamiseks kui ka erilisteks puhkudeks.