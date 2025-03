Sotsiaalmeedia kihab! Kondipuljong ehk vedel kuld on uus trenditoit, mis mõjutab tervist mitmel moel

See on oluline osa nii paleo- kui ka ketodieedist ning nüüd saab kondipuljongit osta ka toidulisandina – kapslite või pulbrina. Lisaks kohtab seda üha enam ka luksuslikes lemmikloomatoitudes. On see moetrend ka tegelikult oma kuulsust väärt? Vastus sõltub sellest, milliseid tervisekasusid otsid – ja kui palju usaldad teadusuuringuid, mis hakkavad tasapisi meie ette jõudma.