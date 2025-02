KitKat tähistab 90. sünnipäeva uute šokolaaditahvlitega, mis on loodud jagamiseks ja nautimiseks

Šokolaadisõpradel on põhjust rõõmustada – KitKat toob turule uued tooted, kus on ühendatud brändile omane krõbe vahvel, kreemjas täidis ja pilkupüüdev marmoršokolaad. Uued maitsed, nagu topeltšokolaad, sarapuupähkel ja soolakaramell, on loodud just selleks, et pakkuda naudingut kas üksi või lähedastega jagades. Nestlé on uuendustesse investeerinud üle saja miljoni euro ja alates 2025. aasta veebruarist jõuavad tahvlid ka Eesti poelettidele.