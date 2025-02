Kuidas Lidl sind teadliku toitumise teekonnal abistab?

„Lidlil on teadlike valikute pakkumiseks oma strateegia. Töö selle nimel, kuidas häid valikuid luua ja need klientidele ka nähtavaks teha, käib igapäevaselt,“ kinnitab Lidl Eesti vastutustundliku ettevõtluse konsultant Liis Kiviloo.

Kõik algab soolast ja suhkrust

Sool ja suhkur on olulised maitseained, kuid teevad üle pingutamisel ka kõige rohkem kurja. Seetõttu on need ka Lidli teadliku toitumise strateegias tähelepanu keskmes. „Suhkrut sisaldavaid tooteid armastavad kõige rohkem muidugi lapsed, kuid leidub viise, kuidas isegi neid parematele valikutele suunata. Kui lõbusate multifilmitegelaste asemel on tootepakendi disain neutraalne, jääb pelgalt atraktiivse pakendi poolt esile kutsutud emotsioonioste vähemaks. Oleme Lidlis võtnud eesmärgiks lastele ebatervislike toodete reklaamimise lõpetamise pakendidisaini järkjärgulise muutmise kaudu,“ ütleb Kiviloo.

Samuti leiab Lidlist valiku lastele mõeldud tervislikke snäkke, mis aitavad nälja kiirelt kustutada. Kiviloo sõnul on tervisliku toitumise teadlikkust tõstev Fuudish esile tõstnud nii Lidli Snack Day brändi mahedad maisipulgad, lisatud suhkruta Alesto Raw’ batoonid kui ka näiteks liharikkad ja e-aineteta Piratesi viinerid. Seega tervislikku valikut jagub nii magusa kui ka soolase rindelt.

Soola- ja suhkrusisaldus on pidevalt luubi all eelkõige omamärgitoodete puhul. Lidli rahvusvahelise teadliku toitumise strateegia raames hakati sellele teemale suuremat tähelepanu pöörama juba 2022. aastal. Pidevalt tegeletakse õige tasakaalu otsimisega ka praegu, sest koostise muutmisel tuleb anda aega ka kliendile nende muudatustega harjumiseks. Samas, ka väikestel muutustel võib kliendi tervise vaatenurgast olla suur mõju, eriti kui need mõjutavad korraga mitme tootegrupi tooteid. „Tahame pakkuda kliendile turvatunnet, et kui ta lisab korvi mõne Lidli omamärgitoote, pole see mitte lihtsalt maitsev ja soodne, vaid omab positiivset mõju ka tema tervisele,“ lisab vastutustundliku ettevõtluse konsultant.