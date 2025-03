Luksuslik puhkus ja maitsete harmoonia Otepääl

Ugandi Hotell ei ole pelgalt ööbimiskoht, vaid osa Otepää loost. 14 hubast ja stiilselt sisustatud tuba pakuvad vaikust, privaatsust ja luksust, et iga külaline tunneks end oodatuna. Siin on kõik loodud selleks, et aeg peatuks – ruumikas ja elegantne sisekujundus, hoolikalt valitud detailid ning personaalne lähenemine tagavad, et iga hetk oleks nauditav.

Mugavus ja looduslik rahu põimuvad siin ideaalseks tervikuks.

Hotell asub eemal linnakärast, kuid Otepää parimad võimalused – maalilised matka- ja suusarajad, järved ning ajaloolised paigad – on vaid jalutuskäigu kaugusel. Mugavus ja looduslik rahu põimuvad siin ideaalseks tervikuks, pakkudes külalistele võimalust puhata, sportida või lihtsalt nautida aja kulgu.

Hommik algab Ugandi Hotellis rikkaliku hommikusöögiga, kus värsked kohalikud toorained, ahjusoojad pagaritooted ja hooajalised hõrgutised annavad päevale täiusliku alguse ning loovad meeleolu, mis kandub edasi kogu päeva jooksul.

Ugandi Resto – maitsete harmoonia

Ugandi Resto on koht, kus Põhjamaade maitsed ja Vahemere toiduvalmistamise filosoofia põimuvad, luues harmoonilise ning samas üllatava elamuse. Juba üle 23 aasta on pakutud külalistele tasakaalustatud ja isikupäraseid maitseid, mis viivad rännakule Eesti metsadesse, taludesse ja Vahemere päikeselistele rannikutele.

Peakokk Silver Illak ja tema meeskond loovad kaasaegseid, kuid traditsioonidest inspireeritud roogi, kus igal detailil on oma roll. Mahetall Karula rahvuspargist, värske forell Karilatsi külast, kohalike meistrite valmistatud juustud ja enda aiast pärit aedviljad – need on näited Ugandi köögi põhialustest, mis saavad igas roas uue tähenduse.

Falstaffi majutuspaketi jaoks on loodud unikaalne neljakäiguline õhtusöök, mis viib külalised maitserännakule, kus igal käigul on oma tähendus ja roll. Menüüd täiendavad hoolikalt sobitatud joogid, mille seas on nii klassikalisi veine, majanapse kui ka loodusest inspireeritud alkoholivabu alternatiive.

Tõeline puhkusekunst – elamus, mis jääb meelde