PEATOIMETAJA VEERG: Milline toit on võlts ja milline päris?

Kuigi inimorganism koosneb kõigil ühtviisi kindlatest keemilistest elementidest – hapnik, süsinik, vesinik ja lämmastik –, siis lihtsustatult öeldes ei jääks me ellu, kui me ainult neid elemente toidu ja elustiiliga taga ajaksime. See, mis keemiliselt on toidu valmistamisel lagundatud, ei ole samaväärselt naturaalsega enam asendatav. Aga et meie maitse- ja lõhnameeli petta või nendele meeldida, siis on võimalik just sünteesitud maitse- ja aroomiainete abil toota toitu, mida vaja. Küsi ainult. Oast saab keerukaid toidutehnoloogilisi võtteid appi võttes valmistada „valgupulbrikala“ ja kaerapudrust terve aasta säilivat hommikusööki. Aga kas seda on meie kehale päriselt ka vaja? Asi pole ju toidu puuduses, kui umbes kolmandik toodetust jõuab siiski prügimäele.