See ei ole Põhja-Korea, see ei ole Lõuna-Korea, see on Chill-Korea. Olgugi et salakuulaja pidi seekord lausa kolm nädalat ootama, enne kui sai restorani koha reserveerida, tõmbab mõnus melu end uksest sisse astudes silmapilkselt kaasa. Rotermanni kvartali paksude paemüüride vahele paigutatult ja neoonvalguse kirka sära paistel saad kogeda ninas kastmetest ja marinaadidest õhkuvate aroomiplahvatuste jätkuvat rida ja sellest tekib igasse laudkonda oma söögipidu. Ruumi sisenedes võtab meid vastu kahest küljest avatud baarilett, mille ääres on baaripukid – ning nagu õhtu jooksul märkasime, olid need kohad kogu aeg täidetud: kellele kokteili, kellele toidupalade nautimiseks.