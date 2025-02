Nutikas nipp, kuidas tomatikastet ilma suhkrut lisamata magusamaks saada

Giada De Laurentiis on Itaalia päritolu Ameerika kokk, telesaatejuht ja kokaraamatute autor. Giada on tuntud eelkõige oma töö poolest Food Networki saates „Everyday Italian“, kus ta jagab lihtsaid ja maitsvaid Itaalia roogasid. Samuti on ta juhtinud saateid nagu „Giada at Home“ ja osalenud regulaarselt „Today Show“ kokanduseksperdina. Lisaks televisioonikarjäärile on Giada kirjutanud mitmeid edukad kokaraamatuid ja avanud oma restorane.