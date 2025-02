Nüüd on aeg korrigeerida oma kalasöömisharjumusi

Mitmed head Läänemere kalad ei tunne end oma koduvetes enam hästi ja paljude ookeanikalade ostmise puhul võib tekkida sööjal eetilisi konflikte iseendas. Samal ajal on aina enam ka neid, kes segaduse olukorras võõrduvad kalasöömisest. Paljudes kohtades Eestis eksisteerivad veel nn kalaputkad, kuhu tuuakse värsket kala kastidega. Üks ideaale on kindlasti see, kui saaks hommikul rannast oma kaluri käest just püütud kala – vähemalt rannakülades ja -linnades. Viimastel aegadel on tekkinud ka nn gurmeekalapoode, kus põhjalikult süvenetakse igasse müüdavasse kalaliiki. Sellised pood on näiteks Tallinna serval Kakumäe Selveri juures olev Lihtne Rannakalur. Kalaarsenal, Peetri Lõheäri, Mati kalapood (M. V. Wool). Peetris Maalt ja Merelt. Pärnus Kalamajakas, Kuressaares Auriga kalapood, Haapsalus Kalakauss ... Tartlased tunduvad selle poolest praegu natuke õnnetumas seisus.