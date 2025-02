Sommeljee annab nõu: millist veini erinevate pastaroogade juurde valida? Kuhu sobib kergem valge, kuhu tummisem punane?

Tõsi on see, et jahust meisterdatud vigurid valitsevad pasta toitudes kõige enam, kuid nende maitse on küllaltki neutraalne. Iga pastaroaga peaks välja selgitama, millised lisandid on kõige domineerivama maitsega, ning vastavalt nendele võiks asuda veiniga maitsepaare moodustama. Seega, kui oled kutsutud pastaõhtusöögile ja sinu ülesandeks on vein kaasa võtta, siis selle õigeimaks valikuks uuri peakokalt, mis kastme ta plaanib teha. Kuna pasta on teadupoolest Itaalia kohalike toitude superstaar ning veini ja toidu kokkusobitamise kuldreegel on järgida päritolumaid, siis soovituste seas voolavad Itaalia veinid ojadena.