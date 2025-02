Kasemahl – esimene kevadekuulutaja looduse köögist

Soojemate ilmade aegu on õues aimata juba varakevade hõngu, veel on lumine, aga kohe-kohe algab vahtra- ja kasemahla kogumise aeg. Vahtramahla kogutakse Eestis märkimisväärselt vähem ning ka ametliku mahlakuu ehk aprilli ajal on tegelikult peamine, mida kogutakse, ikkagi kasemahl. Kuigi siinjuures tuleb faktitäpsuse mõttes öelda, et kõige esimene kevadekuulutaja looduse köögis on ikkagi vahtramahl, sest vaher hakkab mahla andma enne kaske. Aprill on mahlakuu, see pandi siinmail kirjalikult paika juba 1660. aastal. Tänavune soe talv tõotab aga selleski osas nihkeid ning mahlakogujad olid juba enne märtsi valvel ...