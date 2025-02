Lee restorani peakokk Hiro Takeda liitub põneva start-upi`ga: olen restoranitööst pisut väsinud ja valmis tegema nüüd jälle midagi uut

„Paratamatult olen restoranitööst ka pisut väsinud, eriti sellest igapäevasest köögis olemisest. Olen 20 aastat valdkonnas rassinud ja tunnen, et natuke on see sära silmast kadunud. Mul on Lees aga olnud suurepärane aeg – meeskond on absoluutselt imeline. Muidugi on kahju lahkuda, kuid olen valmis tegema nüüd jälle midagi uut,“ räägib Hiro.