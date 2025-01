10-aastane toidublogija kokkab sõjast laastatud Gazas vähestest vahenditest imelisi roogasid

Renad on alati suur toiduhuviline olnud ning sotsiaalmeediast vaatas ta peamiselt toidukanaleid. Kui sõda puhkes, aitas ta vanematel süüa teha ning kuna toiduabi koosneb peamiselt kuivainetest ja konservidest, tuli loovus tööle panna. Et mõtteid sõjakoledustelt kõrvale viia, lõi tüdruk vanema õe Nourhani abiga oma Instagrami konto ning hakkas ise toiduvideoid tegema. Peamiselt kasutabki ta oma õueköögis humanitaarabipakkidest saadud vahendeid. Kuulsaks sai neiu videoga, kus ta pakib lahti Türgist tulnud toiduabipakki, milles oli tavaliste kuivtoitude ja konservide kõrval ka pakk suhkrut - tõeline rariteet, millest laps oli ammu puudust tundnud. Tüdruk oli seda nähes nii rõõmus, et lasi kuuldavale siira rõõmukilke. Vapra lapse elurõõmsaid ja südantliigutavaid videoid on jaganud muuhulgas ka The Washington Post.