Maailma parimad riisiroad. Risotost pilaffini

Riisiroad peegeldavad paljusid kultuure ja kööke kogu maailmas. Euroopas on kõige enam levinud soolased risoto, paella, pilaff, riisiga täidetud köögiviljad ja ka näiteks viinamarjalehed (dolma), magusatest roogadest aga riisipudingud. Kindlasti tuleb tuttav ette ka nasi goreng Hollandi-Indoneesia köögist kui koloniaalajal Hollandisse sisse toodud praetud riisiroog. Seda maitsestatakse sojakastme, küüslaugu ja tšilliga ja sageli serveeritakse praetud munaga. Eriline riisiroog on ka Põhja-Itaalia spetsialiteet risotto al nero di seppia, mis on valmistatud seepiatindiga, et anda roale dramaatiline must värvus ja samas ka rikkalikult tummine soolakas maitse.