Naudi lihapallide maitsekaart! Lihapallid tomatikastmes, sojakastmes, pruunis kastmes ja tahiinikastmes

Kastmed, millega lihapalle süüakse, on maailma eri nurkades üllatavalt erinevad. Põhjamaade pruun, veidi magus koorekaste, Lähis-Ida jõuliselt mündiga maitsestatud tahiinikaste, Jaapani mesiselt kleepuv sojakaste, Itaalia päikeseküpsetest tomatitest punane kaste – oh, mis imelised maitsed! Lihapallid pasta või riisiga on saanud argipäevaseks ja kannavad pigem odava toidu mainet.