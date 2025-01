Kuidas luua toiduga tervislik suhe? Maria Baydar: toiduga seotud käitumise muutmine algab sisemiste vajaduste mõistmisest

„Emotsioonid ja isud on omavahel tihedalt seotud ning mõjutavad meie igapäevaseid valikuid rohkem, kui esmapilgul tundub. Mida rohkem inimene harjutab end summutama oma emotsioone läbi toidu, seda kergemini võib see haarata ohjad kogu tema elu üle,“ kirjeldab Baydar. Ta selgitab, et paljudele tuttav olukord, kus stressirohkel päeval haaratakse lohutust pakkuvate toitude, näiteks šokolaadi või krõpsude järele, on tegelikult keeruline segu bioloogilistest, psühholoogilistest ja käitumuslikest teguritest.