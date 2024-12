Kui mune hakkab üle jääma: Kana-Tanel tõi turule majoneesi, mis pöörab kõik kahtlejad majoneesiusku

Minu jaoks on turul olevad majoneesid liiga rasked ja rasvased, tean ka mitmeid inimesi, kes selle rasvasuse pärast majoneesi üldse ei söögi. Enda retsepti tegime lõpuks niimoodi, et majonees jääks hästi kerge ja õhuline, ning ma arvan, et see tuli meil väga hästi välja. Me panime oma majoneesi sisse meelega suureteralise sinepi, mis annab sellele mõnusa käsitöö tunde. Meie majoneesid on juba saanud ka tunnustust – kevadel Toiduliidu korraldatud konkursil valiti meie klassikaline majonees kõikide toodete seast rahva lemmikuks ning trühvlimajonees sai žürii eriauhinna.

Meie klassikaline majonees on täiesti vaba säilitusainetest ja muust jamast. Selle sees on mahe munakollane, mahe õunasiidriäädikas, mahesinep, mahesuhkur, Himaalaja sool ja toiduõli. Tänu sellele on meie majonees täiesti naturaalne ja jamavaba, pimedas ei helenda ja säilib külmkapis 2–3 kuud. Säilitusainetega majoneesid võivad isegi soojas aasta aega vabalt säilida, nii et meie toote kiirem riknevus näitab heas mõttes selle naturaalsust.

Idee tekkis sellest, et mune hakkas üle jääma. Arutades asja sõpradega, tuli välja, et munadest saab väga hästi ju majoneesi teha. Lisaks on majonees selline toode, mis säilib kauem kui munad, ning majonees ja munad sobivad ka ise omavahel väga hästi kokku – kas täidetud munadena või ükskõik millises muus vormis. Hakkasimegi siis majoneesiga vaikselt katsetama.

Kirjeldage palun oma majoneesi tootmisprotsessi. Kuidas valmib käsitöömajonees?

Kuna meil tehast ei ole, siis meie majonees valmibki täpselt nii, nagu igaüks seda kodus ise võiks teha. Meil on suur 30-liitrine mikser, millega teeme oma majoneese portsu kaupa – kaalume ise kõik komponendid vastavalt õigele vahekorrale käsitsi välja ja segame sisse. Majoneesi põhi ongi seesama meie klassikaline majonees ja maitsetega majoneesi jaoks lisame siis sellele juurde kas trühvli-, sriracha- või musta küüslaugu pastat. Majoneesi paneme ise purki ja keerame kaaned ka käsitsi peale. Nii et see on nii käsitööasi, kui vähegi olla saab. Põhimõtteliselt, kui kellelgi oleks meie majoneesi täpne retsept olemas, saaks ta seda vabalt kodus ise teha. Ainult et me paneme enda omale ikka hellust ja armastust ka juurde – see on see, mis teeb selle majoneesi nii heaks ja õhuliseks.

Alates selle aasta märtsist on teie majonees poodides müügil, kuid kas müüsite seda ka enne kuskil? Kuidas on inimesed teie majoneesi vastu võtnud?

Me oleme majoneesi pakkunud juba pikemalt oma kohvikus Salme Sai, samal ajal seda pidevalt täiendades, et maitset ikka paremaks ja paremaks saada. Oleme alati käinud ka erinevatel laatadel ja messidel, kus laseme alati inimestel enne proovida, mida nad ostavad. Tagasiside on olnud väga üllatav. Näiteks Maamessil iga inimene, kes meie majoneesi proovima tuli, seda ka ostis – müüsime seal mitmeid tuhandeid purke. Mõni soetas korraga kolm purki ja siis tuli järgmine päev tagasi, öeldes, et nüüd läks küll kehvasti – läksin koju, tegin purgid lahti, hakkasin telekat vaatama ja krõpsu sööma, üks hetk olid krõpsud otsas, majonees läks otse suhu ja saigi otsa. Nii et oli vaja uue noosi järele tulla.

Meie leti juurde on tulnud ka selliseid inimesi, kes ütlevad, et nemad üldse majoneesi söö, sest see on liiga rasvane, aga siis proovivad ja ütlevad, et see on ju hoopis teistsugune, seda ma küll ostan. Nii mõnigi inimene on õnnestunud majoneesiusku pöörata.