Kuidas pühadeks valmistudes raha säästa? Siin on sulle kolm säästunippi

Pühadehooaeg on peagi käes – see toob endaga kaasa hubased õhtud, mõnusad koosolemised perega ja … iga-aastase kingiostmise tralli. Kuidas aga vältida sellega kaasnevat stressi ja suuri kulutusi? Meil on sulle kolm säästunippi. Loe lähemalt, kuidas pühadeks valmistudes raha kokku hoida.