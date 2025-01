Julgustan kõiki, kes on sefiiritordi tegemist edasi lükanud, sest kardavad, et sefiir võib ebaõnnestuda, kindlasti proovima. See on lihtsam, kui alguses tundub! Koogi vahele määri oma lemmikmoosi. Hea, kui see on pigem hapukam, nii et tasakaalustab magusat sefiiri.