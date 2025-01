Mis on glocal ja mis newstalgia? Mida on pakkuda mükovalgul ja kuhu kadusid kuivatatud putukad? Millised toidutrendid on meid ees ootamas aastal 2025?

Toidutrendid algavad klassikaliselt suurtelt turgudelt ning väikese viitega jõuavad ka meie kodustele poelettidele. Sellel, mis on ennast juba maailmaareenil tõestanud, on kindlasti suuremat edu loota ka meie tarbijate silmis. Ja kui varem kiputi ütlema, et see aeg, millal maailmatrend jõuab meieni, kestab mitu aastat – vahel räägiti isegi viiest või kümnest aastast! –, siis tänasel päeval ei kehti see enam üldse, kiire infoleviku ja eelkõige sotsiaalmeedia toel on see vahe oluliselt lühem. Peamine ongi ära tabada, et see trend poleks lühiajaline sähvatus ning sellele tasub panustada – seejärel on töö juba kibekiirete tootearendajate kätes, et trend oma toodetesse integreerida.