NÄDALAMENÜÜ | Toidukorrad, mis rõõmustavad kogu peret ning aitavad säästa väärtuslikku aega

Kiirelt, lihtsalt ja maitsvalt. See nädalamenüü keskendub roogadele, mis on maitsvad, toitvad ja lihtsasti valmistatavad, pakkudes igaühele midagi meelepärast. Valitud retseptid on mõeldud kiireks valmistamiseks ka argipäeva saginas, pakkudes samal ajal koduseid maitseid.