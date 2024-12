Brüsseli kapsa reputatsioon ei ole meie köögis eriti kõrge. See kapsas on veidi kirbe maitsega, aga nipp on selles, et rooskapsast ei tohiks üle keeta. Piisab 6–8 minutist, isegi aurutamine on ideaalne. Rooskapsast saab keeta, aurutada, küpsetada, pannil kiirelt läbi küpsetada, sauteerida ja seda kapsast saad ka sügavkülmutada ning värskelt riivituna salatites kasutada.